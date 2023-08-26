Росіяни обстріляли кафе в Куп'янському районі, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли кафе в селі Подоли Куп'янського району Харківської області. На жаль, двоє людей загинули.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - пише Синєгубов.

За словами голова ОВА, російські окупанти під час обстрілу влучили в кафе, де вдень перебували цивільні.

На місці подій працюють правоохоронці й екстрені служби.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, як розповідав Синєгубов, протягом минулої доби, 26 серпня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів: