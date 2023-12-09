Росіяни обстріляли центр Херсона, є постраждала

"Російська армія продовжує бити по Херсону. Є влучання у центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті атаки постраждала одна людина.

Пізніше, начальник МВА Роман Мрочко уточнив, що в результаті обстрілу госпіталізували 61-річну жінку.

"Вона отримала травми внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ середмістя Херсона близько пів години тому. Тож за сьогодні у Херсоні троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості через російську агресію", - підкреслив він в Telegram.

Зазначимо, що це вже другий обстріл Херсону за день. Зранку отримали поранення дві людини.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Крім того, загарбники вранці 5 грудня також атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також були поранені.

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