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Росіяни обстріляли три села на прикордонні Чернігівської області

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Неділя 19 лютого 2023 14:29
Росіяни обстріляли три села на прикордонні Чернігівської області Ілюстративне фото: росіяни обстріляли три села на прикордонні Чернігівської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти пообіді обстріляли три населені пункти на прикордонні Чернігівської області у неділю, 19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

З 12:05 до 12:10 було зафіксовано два приходи в районі населеного пункту Янжулівка.

З 12:20 до 12:40 стало відомо про 11 приходів в районі населеного пункту Карповичі.

У цей же час надійшли дані про 11 приходів в район населеного пункту Тимоновичі.

Росіяни, ймовірно, вели обстріл з міномету 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Також немає інформації щодо втрат серед місцевого населення чи пошкоджень цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли села Бургунка у Херсонській області. Наразі відомо про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.

Окрім того, за добу загарбники 9 разів вдарили по Херсону, двоє людей отримали поранення.

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