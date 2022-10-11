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Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області: є руйнування

Фото: Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 11 жовтня, росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області, внаслідок чого зафіксовано масштабні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"По нашій області ворог випустив 8 ракет. Половину з них перехопили і знищили сили ППО", - заявив Лукашук.

За його словами, агресор атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури у Кам‘янському та Павлоградському районах і в результаті цього трапились масштабні руйнування.

"Окупаційні війська Російської Федерації завдали удари по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що окупанти били з важкої артилерії, але попередньо постраждалих немає. Масштаби руйнувань наразі з‘ясовуються.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни гатили по Дніпропетровській області п'ять годин. Через серйозні пошкодження в регіоні запроваджується тотальна економія електрики.

Напередодні на тлі масового обстрілу українців закликали економити електроенергію з 17:00 до 22:00. У цей період українські мережі проходять пікове навантаження.

Також вчора Україна припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли та руйнування на електростанціях.

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