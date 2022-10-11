Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області: є руйнування

"По нашій області ворог випустив 8 ракет. Половину з них перехопили і знищили сили ППО", - заявив Лукашук.

За його словами, агресор атакував об‘єкти енергетичної інфраструктури у Кам‘янському та Павлоградському районах і в результаті цього трапились масштабні руйнування.

"Окупаційні війська Російської Федерації завдали удари по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що окупанти били з важкої артилерії, але попередньо постраждалих немає. Масштаби руйнувань наразі з‘ясовуються.