Росіяни обстріляли три громади Сумської області: було майже 50 "прильотів"

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли три громади у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 "прильотів", - йдеться у повідомленні.
"На щастя, в усіх випадках − без наслідків. Віримо в наших захисників", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові вчетверте атакували прикордоння Сумської області.
Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.
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