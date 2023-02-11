UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли три громади Сумської області: було майже 50 "прильотів"

Фото: Росіяни обстріляли три громади Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли три громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів. Усього за день було 14 "прильотів";
  • Зноб-Новгородська громада: ближче до обіду було здійснено мінометний обстріл громади - 17 прильотів, а після 14.00 - зафіксовано удари зі ствольної артилерії - 8 "прильотів";
  • Шалигинська громада: був артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії) - 6 "прильотів";

"На щастя, в усіх випадках − без наслідків. Віримо в наших захисників", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові вчетверте атакували прикордоння Сумської області.

Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в Україні