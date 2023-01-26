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Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки

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Дніпропетровська область, Четвер 26 січня 2023 20:55
Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки Фото: Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 26 січня, російська армія атакувала три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки та газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

Лукашук заявив, що вогнем накрили три громади району. З РСЗВ і важкої артилерії гатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській територіальним громадам.

"Ворог пошкодив будівлю аграрного підприємства, три приватних житлових будинки, газогін, електромережі. На щастя, без жертв серед населення", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

До цього повідомлялось, що у вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

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