Россияне обстреляли три громады Днепропетровской области: повреждены дома

В четверг, 26 января, российская армия атаковала три общины в Днепропетровской области. В результате были повреждены частные дома и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня российские оккупационные войска неоднократно обстреливали Никопольщину", - говорится в сообщении.

Лукашук заявил, что огнем накрыли три общины района. Из РСЗО и тяжелой артиллерии били по Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской территориальным общинам.

"Враг повредил здание аграрного предприятия, три частных жилых дома, газопровод, электросети. К счастью, без жертв среди населения", - добавил глава облсовета.