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Росіяни обстріляли Торецьку громаду на Донбасі: є загиблий та поранена

Фото: Росіяни обстріляли Торецьку громаду на Донбасі (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 березня, російські окупанти обстріляли Торецьку громаду у Донецькій області та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Окупаційні війська РФ вкотре обстріляли селища Північне та Південне міста Торецька", - йдеться у повідомленні.

Від снарядів окупантів у Південному загинула 50-річна жінка, а у Північному зазнав поранень 40-річний чоловік.

"Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Російські військові щодня завдають авіаційних ударів по Авдіївці у Донецькій області та фактично знищують місто.

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