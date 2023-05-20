Росіяни обстріляли Торецька з "Градів": серед постраждалих дитина

"Росіяни накрили фактично все місто "Градами" - пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня", - повідомив він.

Серед п'ятьох поранених - 11-річна дитина. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Фото: Росіяни обстріляли Торецька з "Градів" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Ситуація у Донецькій області

Донецька область залишається епіцентром бойових дій. Так, запеклі бої продовжуються в районі Бахмута, а також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Ці населені пункти внаслідок атак російських окупантів зруйновано майже повністю.

Торецька з 2014 року віднесена до переліку міст та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Місто неодноразово обстрілювалося російськими окупантами.