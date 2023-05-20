Россияне обстреляли Торецк из "Градов": среди пострадавших ребенок

"Россияне накрыли фактически весь город "Градами" - повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница", - сообщил он.

Среди пятерых раненых - 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Россияне обстреляли Торецк из "Градов" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обновлено (19:40)

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела Торецка пострадали шестеро местных жителей - две женщины, трое мужчин и 11-летний мальчик.

"В частности это - осколочные ранения, контузии, черепно-мозговые и минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обломки снарядов повредили частные и многоэтажные дома, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные и другие постройки.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается эпицентром боевых действий. Так, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, а также вблизи Авдеевки и Марьинки. Эти населенные пункты в результате атак российских оккупантов разрушены почти полностью.

Торецк с 2014 года отнесен к перечню городов и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Город неоднократно обстреливался российскими оккупантами.