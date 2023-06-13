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Росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області: загинув священник

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Херсонська область, Вівторок 13 червня 2023 13:39
Росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області: загинув священник Фото: росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Загарбники обстріляли подвір'я церкви з артилерії.

Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та область навіть після підриву Каховської ГЕС, що призвело до затоплення низки населених пунктів.

Наприклад, 8 червня загарбники обстріляли Херсон під час евакуації населення. Тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Окрім того, 10 червня окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівого берега. Через ворожу атаку три людини загинули та ще десять отримали поранення.

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