ua ru
Вт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли территорию церкви в Херсонской области: погиб священник

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 13 июня 2023 13:39
Россияне обстреляли территорию церкви в Херсонской области: погиб священник Фото: россияне обстреляли территорию церкви в Херсонской области (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли территорию церкви в поселке Белозерка Херсонской области, в результате чего погиб священник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Захватчики обстреляли двор церкви из артиллерии.

Из-за вражеской атаки погиб 72-летний священник. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Кроме того, были повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и область даже после подрыва Каховской ГЭС, что привело к затоплению ряда населенных пунктов.

К примеру, 8 июня захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации населения. Тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Кроме того, 10 июня оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левого берега. Из-за вражеской атаки три человека погибли и еще десять получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны