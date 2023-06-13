Россияне обстреляли территорию церкви в Херсонской области: погиб священник

Российские военные обстреляли территорию церкви в поселке Белозерка Херсонской области, в результате чего погиб священник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Захватчики обстреляли двор церкви из артиллерии.

Из-за вражеской атаки погиб 72-летний священник. Также ранение получила 76-летняя женщина.

Кроме того, были повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и область даже после подрыва Каховской ГЭС, что привело к затоплению ряда населенных пунктов.

К примеру, 8 июня захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации населения. Тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Кроме того, 10 июня оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левого берега. Из-за вражеской атаки три человека погибли и еще десять получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.