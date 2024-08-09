За словами Філашкіна, терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії. Наразі відомо про щонайменше 7 постраждалих, один з яких перебуває у важкому стані.

Наразі на місці працює поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Фото: росіяни обстріляли супермаркет у Костянтинівці, є поранені (t.me/VadymFilashkin)

Як пишуть місцеві Telegram-канали, удар було завдано близько о 11:00.

"Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удар по супермаркету.