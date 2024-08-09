RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли супермаркет в Константиновке, есть погибшие и много раненых

Фото: россияне обстреляли супермаркет в Константиновке, есть раненые (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" Константиновки Донецкой области. В результате обстрела два человека погибли, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

По словам Филашкина, террористы атаковали Константиновку из ствольной артиллерии. Сейчас известно о меньшей мере 7 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. 

Сейчас на месте работает полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

 

Фото: россияне обстреляли супермаркет в Константиновке, есть раненые (t.me/VadymFilashkin)

Как пишут местные Telegram-каналы, удар был нанесен около 11:00.

"Война с гражданскими - это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удар по супермаркету. 

Есть погибшие, количество раненых возросло  

По состоянию на 12:45, как сообщает Филашкин, известно о: 

  • 2 погибших; 
  • 17 раненых.

"Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается", - добавил глава ОГА. 

Обстрел Украины в ночь на 9 августа 

В ночь на 9 августа враг в очередной раз атаковал территорию Украины. На этот раз россияне запустили 27 ударных беспилотников типа Shahed из района Приморско-Ахтарск Российской Федерации. 

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить все 27 БпЛА в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской и ряде других областей. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КонстантиновкаВойна в Украине