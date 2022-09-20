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Росіяни обстріляли Сумську область: пошкоджена амбулаторія і ЛЕП

Фото: внаслідок обстрілу Сумської області була пошкоджена амбулаторія і ЛЕП (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли село Юнаківка Сумської області. Внаслідок атаки була пошкоджена амбулаторія і лінія електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

""Прильоти" з боку Росії були прямо посеред вулиці. Усього було більше 10 вибухів. Деякі снаряди розірвалися на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі, у двох будинках вибиті всі шибки", - написав він.

Живицький повідомив, що електропостачання у селі вже відновили.

Уламками снарядів також були вибиті вікна у Юнаківській амбулаторії.

Окрім того, через обстріли поблизу одного домогосподарства загинула коза.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілів Сумської області постраждали чоловік і жінка, що проживають у Краснопільській громаді.

18 вересня в Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.

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Сумська область