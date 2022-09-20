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Россияне обстреляли Сумскую область: поврежденная амбулатория и ЛЭП

Фото: в результате обстрела Сумской области была повреждена амбулатория и ЛЭП (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли село Юнаковка Сумской области. В результате атаки была повреждена амбулатория и линия электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

""Прилеты" со стороны России были прямо посреди улицы. Всего было более 10 взрывов. Некоторые снаряды разорвались на человеческих огородах. Обломки взрывчатки также повредили линию электросети, в двух домах выбиты все стекла", - написал он.

Живицкий сообщил, что электроснабжение в селе уже возобновлено.

Обломками снарядов также были выбиты окна Юнаковской амбулатории.

Кроме того, из-за обстрелов вблизи одного домохозяйства погибла коза.

Напомним, вчера в результате обстрелов Сумской области пострадали проживающие в Краснопольской общине мужчина и женщина.

18 сентября в Сумской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.

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Сумская область