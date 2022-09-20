Россияне обстреляли Сумскую область: поврежденная амбулатория и ЛЭП

""Прилеты" со стороны России были прямо посреди улицы. Всего было более 10 взрывов. Некоторые снаряды разорвались на человеческих огородах. Обломки взрывчатки также повредили линию электросети, в двух домах выбиты все стекла", - написал он.

Живицкий сообщил, что электроснабжение в селе уже возобновлено.

Обломками снарядов также были выбиты окна Юнаковской амбулатории.

Кроме того, из-за обстрелов вблизи одного домохозяйства погибла коза.