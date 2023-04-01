Росіяни обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської та Есманської громад Сумської області.

Використовуючи самохідну артилерійську установку росіяни здійснили обстріл Есманської громади, загалом за добу було зафіксовано 7 "прильотів".

По Білопільській громаді з території РФ був обстріл з міномету - 29 "прильотів". Крім того, окупанти здійснили обстріл з АГС, зафіксовано10 пострілів.

"За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили ракетами по Авдіївці, в результаті обстрілу в місті є руйнування.

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