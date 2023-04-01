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Росіяни обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, військові Російської Федерації в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської обласної військової адміністрації.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської та Есманської громад Сумської області.

Використовуючи самохідну артилерійську установку росіяни здійснили обстріл Есманської громади, загалом за добу було зафіксовано 7 "прильотів".

По Білопільській громаді з території РФ був обстріл з міномету - 29 "прильотів". Крім того, окупанти здійснили обстріл з АГС, зафіксовано10 пострілів.

"За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили ракетами по Авдіївці, в результаті обстрілу в місті є руйнування.

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