Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Белопольской и Эсманской общин Сумской области.

Используя самоходную артиллерийскую установку россияне совершили обстрел Эсманской общины, всего за сутки было зафиксировано 7 "прилетов".

По Белопольской общине с территории РФ были обстрелы из миномета - 29 "прилетов". Кроме того, оккупанты произвели обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - сообщили в ОВА.

Напомним, сегодня кафиры ударили ракетами по Авдеевке, в результате обстрела в городе есть разрушение.

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