Росіяни обстріляли Степногірськ у Запорізькій області: загинула одна людина

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.

"Близько 10:40 військовослужбовці РФ, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл смт Степногірськ Запорізької області. Внаслідок осколкових поранень на місці події загинула 70-ти річна місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що також було пошкоджено багатоповерхівки, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.