Росіяни обстріляли Степногірськ у Запорізькій області: загинула одна людина

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок цього загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.
"Близько 10:40 військовослужбовці РФ, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл смт Степногірськ Запорізької області. Внаслідок осколкових поранень на місці події загинула 70-ти річна місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що також було пошкоджено багатоповерхівки, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок.
Російські окупанти можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.
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