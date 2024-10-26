Росіяни обстріляли Старокостянтинів: під ударом опинився готель (фото, відео)

Російські окупанти обстріляли Старокостянтинів в Хмельницькій області. Під ударом опинився готель та житлова забудова міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Сьогодні вночі ворог знову спрямував ударні БПЛА "Shahed" у м. Старокостянтинів. Внаслідок обстрілу в місті виникли займання, які швидко ліквідували надзвичайники", - повідомили рятувальники.
Попри серйозність ситуації обійшлося без жертв і травмувань серед населення.
"Шановні громадяни! Закликаємо вас бути обережними та дотримуватись заходів безпеки під час сигналу "Повітряна тривога", - зауважили в ДСНС.
Нагадаємо, що російські війська в ніч на 26 жовтня запустили Україною майже 100 дронів і ракет. ППО знешкодила понад 40 дронів-камікадзе.
Зокрема у Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлено кілька населених пунктів Хмельницького району.
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