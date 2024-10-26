Росіяни обстріляли Старокостянтинів: під ударом опинився готель (фото, відео)

Обстріл України

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 26 жовтня запустили Україною майже 100 дронів і ракет. ППО знешкодила понад 40 дронів-камікадзе.

Зокрема у Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлено кілька населених пунктів Хмельницького району.

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