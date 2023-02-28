Росіяни обстріляли сім громад у Сумській області: пошкоджено житлові будинки

У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли сім громад у Сумській області та пошкодили приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, російські окупаційні війська вдруге за день обстріляли прикордоння Сумської області.

У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Сумської області.

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