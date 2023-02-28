Россияне обстреляли семь громад в Сумской области: повреждены жилые дома

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли семь общин в Сумской области и повредили частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 106 прилетов:

Напомним, что во вторник, 28 февраля, российские оккупационные войска вторично за день обстреляли приграничье Сумской области.

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.

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