Россияне обстреляли семь громад в Сумской области: повреждены жилые дома
Фото: Россияне обстреляли семь общин в Сумской области (GettyImages)
Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли семь общин в Сумской области и повредили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 106 прилетов:
- В 14:41 по с. Александровка Великописаревской общины из вражеского БПЛА на частный жилой дом были сброшены два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден;
- В результате обстрела вероятно из миномета (14 прилетов) с 15:55 до 16:35 по с. Стариковое Шалыгинской общины повреждено 4 жилых дома (один из них разрушен, в двух выбиты окна, еще у одного - были выбиты окна и осколками повреждена стена);
- Белопольская община: утром - с 08:35 враг гатив из миномета - 5 прилетов. Обстрел общины продолжился после 10:00 - 8 прилетов по двум населенным пунктам общины, в 11:05 - еще три. После 12:00 было зафиксировано 12 выстрелов, возможно АГС, а также 6 мин по населенному пункту. Также по Белопольскому обществу с 15:50 был обстрел из САУ - 28 "прилетов". А в 17:00 с вражеского БПЛА было сброшено три взрывных снаряда типа ВОГ;
- Новослободская община: в 08:40 произошел минометный обстрел - 2 прилета;
- Середино-будская община: 10:40 - 5 "прилетов" (предварительно - миномет);
- Краснопольская община: в 12:15 враг бил из артиллерии - 7 снарядов. А в 13:20 был минометный обстрел общины - 6 мин;
- Эсманская община: с 13:05 зафиксировано 5 "прилетов", вероятно, из миномета 120 мм.
Напомним, что во вторник, 28 февраля, российские оккупационные войска вторично за день обстреляли приграничье Сумской области.
Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли приграничье Сумской области.
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