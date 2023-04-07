Росіяни обстріляли "швидку" у Бериславі: постраждали фельдшери

"Щойно під обстріл потрапила "швидка" під час виїзду на виклик в Бериславі (Херсонська область). Два фельдшери живі, але отримали серйозні травми", - сказано у повідомленні.

У Наталії Танянської - вогнепальний перелом обох кісток лівої гомілки, перелом кістки правої гомілки. Вона у тяжкому стані.

У Олександра Козачука - осколкові поранення м’яких тканин, стан середньої важкості.

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Голова Бериславської РДА Володимир Літвінов зазначив, що в результаті обстрілу центра міста також постраждали житлові будинки та будівля універмагу.

"На цю хвилину відомо про 3 поранених. Двоє з них це фельдшери бригади швидкої медичної допомоги, які потрапили під повторний обстріл, приїхавши надавати медичну допомогу постраждалій жінці", - додав він.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішнього нічного обстрілу Берислава загинув чоловік.

До того ж, зранку окупанти обстріляли село Станіслав Херсонської області, постраждали двоє дітей та їхня мати.

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