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Россияне обстреляли "скорую" в Бериславе: пострадали фельдшеры

Иллюстративное фото: россияне обстреляли "скорую" в Бериславе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали два фельдшера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Только что под обстрел попала "скорая" во время выезда на вызов в Бериславе (Херсонская область). Два фельдшера живы, но получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

У Натальи Танянской - огнестрельный перелом обеих костей левой голени, перелом кости правой голени. Она находится в тяжелом состоянии.

У Александра Козачука - осколочные ранения мягких тканей, состояние средней тяжести.

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Глава Бериславской РГА Владимир Литвинов отметил, что в результате обстрела центра города также пострадали жилые дома и здание универмага.

"На эту минуту известно о 3 раненых. Двое из них это фельдшеры бригады скорой медицинской помощи, которые попали под повторный обстрел, приехав оказывать медицинскую помощь пострадавшей женщине", - добавил он.

Напомним, в результате сегодняшних ночных обстрелов Берислава погиб мужчина.

К тому же утром оккупанты обстреляли село Станислав Херсонской области, пострадали двое детей и их мать.

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