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Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську

П'ятниця 13 вересня 2024 10:13
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Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 13 вересня, російські окупанти обстріляли шляхопровід "Східний". Наразі для руху відкрита лише одна сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Покровської міської військової адміністрації (МВА).

Обстріл відбувся близько о 05:40.

"... ускладнено пересування шляхопроводом "Східний". Поки для руху відкрито одну сторону. Просимо врахувати це під час пересування містом", - додає МВС.

Ситуація на Покровському напрямку

Протягом останніх місяців, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на Покровському напрямку фіксується найбільша кількість боїв. Де інколи, бойові зіткнення більші за третину від усіх боїв за добу. Наприклад, протягом минулої доби, 12 вересня, Сили оборони відбили 36 штурмових атак.

Також вчора терористи зруйнували Дмитрівський міст у прифронтовому Покровську. Конструкція сполучала місто з Мирноградом.

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