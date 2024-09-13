За добу 143 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 12 вересня, на лінії фронту відбулось 143 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни шість раз атакували. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку відбито п'ять ворожих атак поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбито 36 штурмових атак у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку відбито 64 атаки. 75% боїв відбулись в районах Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.

На Времівському напрямку здійснено п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони шість разів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії перевищили 631 тисячу одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 окупантів, а також знищили: