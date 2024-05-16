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Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області: поранено шість гірників

Фото: РФ атакувала шахту на Донеччині 16 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Шістьох гірників було поранено через обстріл шахти на Донеччині у четвер, 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Донецьку облпрокуратуру.

"Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

За даними Донецької облпрокуратури, о 10:45, окупаційна армія РФ обстріляла, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Смерч" с. Михайлівку Покровського району. 

Обстріли шахт в Україні

Російські війська постійно обстрілюють важливі підприємства в Україні, зокрема й шахти. Так, у січні 2024 року через обстріл було знеструмлено відразу дві шахти. А в жовтні 2023 року окупанти завдали по шахті на Донеччині ракетного удару.

Зазначимо, що після окупації частини Донецької та Луганської областей у 2014 році окупанти привласнили частину вугледобувних підприємств. При цьому за даними на березень цього року на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати обладнання шахт і вивозити все "вирізане".

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