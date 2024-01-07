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У Донецькій області були знеструмлені дві шахти через бойові дії

Донецька область, Неділя 07 січня 2024 13:36
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У Донецькій області були знеструмлені дві шахти через бойові дії Фото: дві шахти у Донецькій області знеструмлювалися через бойові дії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області були знеструмлені дві шахти. Причиною цього були бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

"Через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників", - йдеться у повідомленні.

Також через бойові дії було пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області, а в Харківській області через обстріли вимикалась лінія ПЛ 110. Без світла були споживачі.

Міненерго зазначає, що в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. Генерації вистачає для покриття потреб. На поточну добу прогнозується незначний імпорт електроенергії.

Проте українців закликають заощаджувати електроенергію на вихідних у пікові години - з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Так, 2 січня через ракетну атаку у Києві в кількох районах були відключення світла та води. Пізніше стало відомо, що у столиці було пошкоджено повітряну лінію, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли 2 січня було знеструмлено високовольтні лінії. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

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