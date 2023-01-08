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Росіяни обстріляли село у Сумській області: пошкоджені будинки та ферма

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Сумська область, Неділя 08 січня 2023 18:39
Росіяни обстріляли село у Сумській області: пошкоджені будинки та ферма Фото: росіяни обстріляли Миропілля (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові сьогодні, 8 січня, обстріляли село Миропілля у Миропільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У селі зафіксували 20 "прильотів" із самохідної артилерійської установки.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені п'ять осель та місцева ферма.

Живицький зазначив, що влітку загарбники вже били по цьому ж господарству. Тоді згоріли усі запаси сіна для худоби.

Нагадаємо, 7 січня внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області виникла пожежа на території місцевого підприємства.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни за допомогою дрона скинули вибухівку просто у двір мешканців Сумської області.

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