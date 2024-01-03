Росіяни обстріляли село під Запоріжжям: двоє загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні - 54-річного чоловіка та 63-річної жінки", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, окупанти гатили по 23 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 134 удари. Зокрема, 110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Обстріл Оріхова

Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Пораненння отримала жінка.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року російські окупанти обстріляли Оріхів Запорізької області з літака. Ворог випустив по місту дві ракети, дві людини отримали поранення.