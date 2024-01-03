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Россияне обстреляли село под Запорожьем: двое погибших

Запорожье, Среда 03 января 2024 09:47
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Россияне обстреляли село под Запорожьем: двое погибших Фото: россияне обстреляли село Плавни под Запорожьем, двое погибших (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Плавни Запорожской области. Погибли двое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Вражеский артиллерийский снаряд унес жизни двух жителей села Плавни - 54-летнего мужчины и 63-летней женщины", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы ОВА, оккупанты били по 23 населенным пунктам Запорожской области, зафиксировано 134 удара. В частности, 110 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Работино, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Обстрел Орехова

Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранение получила женщина.

Напомним, 31 марта 2023 года российские оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области с самолета. Враг выпустил по городу две ракеты, два человека получили ранения.

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