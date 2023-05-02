Росіяни обстріляли село під Бериславом: було поранено підлітка

У вівторок, 2 травня, російські війська обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади, - поранення отримав 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до найближчого медзакладу постраждалого доставили військові.
"Нині лікарі надають йому необхідну допомогу, стан хлопця - задовільний", - пояснили в ОВА.
Нагадаємо, що російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріли Херсонської області.
У вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
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