Окупанти обстріляли Куп'янський район, постраждали п'ятеро людей
Російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. В результаті обстрілу зазнали поранення п'ять людей.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посилання на його повідомлення в Telegram.
Російські загарбники обстріляли село Новоосинове близько 21:15. Внаслідок атаки постраждали пʼять цивільних: три жінки та два чоловіки.
Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.
Росіяни влучили у приватний житловий будинок.
"Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці", - заявив Синєгубов.
Ситуація в Харківській області
Після деокупації регіону майже всієї Харківської області російські військові регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ.
Так, в ніч на 27 липня росіяни скинули авіабомбу на населений пункт в Куп'янському районі, внаслідок чого загинула жінка.
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