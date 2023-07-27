ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Куп'янський район, постраждали п'ятеро людей

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 22:16
Окупанти обстріляли Куп'янський район, постраждали п'ятеро людей Фото: Окупанти обстріляли Куп'янський район (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. В результаті обстрілу зазнали поранення п'ять людей.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посилання на його повідомлення в Telegram.

Російські загарбники обстріляли село Новоосинове близько 21:15. Внаслідок атаки постраждали пʼять цивільних: три жінки та два чоловіки.

Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Росіяни влучили у приватний житловий будинок.

"Деталі злочину окупантів встановлюють правоохоронці, які працюють на місці", - заявив Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації регіону майже всієї Харківської області російські військові регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ.

Так, в ніч на 27 липня росіяни скинули авіабомбу на населений пункт в Куп'янському районі, внаслідок чого загинула жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові звільнили Старомайорське
Українські військові звільнили Старомайорське
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків