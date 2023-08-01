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Россияне обстреляли село в Изюмском районе: есть погибшая и раненый

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Першотравневое , Вторник 01 августа 2023 16:13
Россияне обстреляли село в Изюмском районе: есть погибшая и раненый Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 1 августа, обстреляли село Першотравневое в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает бить и по гражданскому населению. Сегодня около 12 часов враг обстрелял село Першотравневое Изюмского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован.

Россияне обстреляли село в Изюмском районе: есть погибшая и раненый

Фото: Першотравневое (deepstatemap.live)

"Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла", - рассказал глава области.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

К примеру, недавно враг обстрелял Купянский район региона. В результате получили ранения пять человек.

Также россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. Ранение получил 84-летний гражданский.

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