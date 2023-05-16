Росіяни обстріляли село у Херсонській області: постраждала жінка і троє дітей

"16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, постраждало четверо цивільних - жінка та троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Оновлено 19:17

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл села Молодіжне 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу.

"У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує", - написав голова ОВА.

Ще одна постраждала – 59-річна жінка, котра через обстріл дістала струс мозку. Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася.