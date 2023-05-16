Россияне обстреляли село в Херсонской области: пострадала женщина и трое детей

"16 мая российские войска обстреляли село в Херсонской общине. В результате прицельного удара по жилому дому пострадали четверо гражданских - женщина и трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили местных жителей. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершаемого армией РФ.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено 19:17

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за обстрела села Молодежное 8-летняя девочка получила контузию головного мозга. Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь.

"У двух детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс. Врачи оказали им помощь на месте, жизни детей ничего не угрожает", - написал глава ОВА.

Еще одна пострадавшая - 59-летняя женщина, которая из-за обстрела получила сотрясение мозга. Ей также помощь оказали на месте, от госпитализации отказалась.