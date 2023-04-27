Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка, чоловік отримав поранення

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок атаки є загибла та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади - постраждало літнє подружжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог вдарив по житловому будинку у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди. Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми.

"З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - додав голова ОВА.