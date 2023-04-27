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Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина, мужчина получил ранения

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Отрадокаменка, Четверг 27 апреля 2023 20:23
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина, мужчина получил ранения Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли деревню в Херсонской области. В результате атаки есть погибшая и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне обстреляли Отрадокаменку Тягинской громады - пострадали пожилые супруги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы.

"С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. В настоящее время врачи борются за жизнь потерпевшего", - добавил глава ОВА.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

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