Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина, мужчина получил ранения

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли деревню в Херсонской области. В результате атаки есть погибшая и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне обстреляли Отрадокаменку Тягинской громады - пострадали пожилые супруги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы.

"С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. В настоящее время врачи борются за жизнь потерпевшего", - добавил глава ОВА.