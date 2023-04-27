Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина, мужчина получил ранения
В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли деревню в Херсонской области. В результате атаки есть погибшая и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Россияне обстреляли Отрадокаменку Тягинской громады - пострадали пожилые супруги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг ударил по жилому дому в селе в момент, когда во дворе находились мирные люди. От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы.
"С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали. В настоящее время врачи борются за жизнь потерпевшего", - добавил глава ОВА.
Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.