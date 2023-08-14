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Росіяни обстріляли село у Харківській області: поранені підліток та літня жінка

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Харківська область, Понеділок 14 серпня 2023 15:07
Росіяни обстріляли село у Харківській області: поранені підліток та літня жінка Фото: росіяни обстріляли село у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська знову обстріляли Харківську область. Цього разу окупанти атакували село Бугаївка, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як повідомляється, сьогодні під час обстрілу села Бугаївка Чугуївського району осколкових поранень зазнали 14-річний хлопець та 62-річна жінка. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу лікарів.

Також при обстрілі кілька осколків влучили в автомобіль швидкої допомоги. Бригада медиків не постраждала.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, сьогодні окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окрім того, вночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

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