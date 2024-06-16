Росіяни обстріляли село у Донецькій області: сім людей поранені, серед них - діти

"16 червня російська армія вдарила по с. Нова Полтавка Краматорського району. Засіб ураження влучив по території приватного сектору", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку", - додали у прокуратурі.

Серед пошкоджених об’єктів - приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

Обстріли Донецької області

Російські війська не припиняють обстріли мирного населення Донецької області, що знаходиться як поблизу лінії фронту, так і далі від нього.

Наразі Краматорський район залишається неокупованою територією на Донеччині.

Додамо, що буквально 15 червня окупанти обстріляли село Улакли Волноваського району Донецької області. Є загиблі та поранені.