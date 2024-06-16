Россияне обстреляли село в Донецкой области: семь человек ранены, среди них - дети

"16 июня российская армия ударила по с. Новая Полтавка Краматорского района. Средство поражения попало по территории частного сектора", - говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семь соседей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Четыре женщины и мужчины доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое братьев 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома", - добавили в прокуратуре.

Среди поврежденных объектов - частные домохозяйства, автомобили. Тип вооружения устанавливается.