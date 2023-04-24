Росіяни обстріляли село у Донецькій області: є загиблі та поранена

"Близько 9:00, окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків.

"Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - додали у прокуратурі.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.