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Росіяни обстріляли село у Донецькій області: є загиблі та поранена

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли село Шахтарське у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинули два чоловіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Близько 9:00, окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків.

"Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - додали у прокуратурі.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські окупанти посилили обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських військових.

Вночі на понеділок, 24 квітня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував одну зі шкіл, що розташована в одному з приміських селищ.

Російські військові сьогодні вночі, 24 квітня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

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