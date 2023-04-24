Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть погибшие и раненая

"Около 9:00 оккупационные войска из артиллерии обстреляли с. Шахтерское Волновахского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. Во дворе одного из домов погибли двое мужчин.

"Кроме того, получила осколочные ранения их соседка. Женщина доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - добавили в прокуратуре.

Начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.