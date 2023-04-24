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Вночі росіяни обстріляли Краматорськ (фото)

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Краматорськ, Понеділок 24 квітня 2023 09:24
Вночі росіяни обстріляли Краматорськ (фото) Фото: окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 24 квітня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 24 квітня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував одну з шкіл, що розташована в одному з приміських селищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Вночі Росія обстріляла Краматорськ. Без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - написав він.

Як повідомлялось, у Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 24 квітня, пролунало два гучні вибухи.

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Краматорськ Донецька область
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