Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области
Фото: Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук (GettyImages)
В субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.
"Сегодня днем враг совершил обстрелы поселка городского типа Великий Бурлук", - говорится в сообщении.
По словам Мельника, информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
Напомним, что в субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека взорвались на взрывчатке.
Вчера российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, есть погибший среди гражданского населения.
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