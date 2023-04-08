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Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области

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Великий Бурлук, Суббота 08 апреля 2023 15:58
Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области Фото: Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

"Сегодня днем враг совершил обстрелы поселка городского типа Великий Бурлук", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области

По словам Мельника, информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

Напомним, что в субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека взорвались на взрывчатке.

Вчера российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, есть погибший среди гражданского населения.

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