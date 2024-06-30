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Росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області: серйозно пошкоджено шахту

Фото: росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області (facebook.com/selidovomva)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено шахту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Селидівська міська рада у Facebook.

Ворожі війська вдарили по місту близько 22:25 у суботу, 29 червня.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що місто Селидове розташоване у Донецькій області неподалік від лінії фронту. Місто знаходиться на найактивнішому напрямку фронту - Покровському, тому його часто обстрілюють російські окупанти.

скриншот deepstatemap.live

Нагадаємо, у місті Межиріччя Львівської області вчора стався обвал на шахті. Під завалами опинилися двоє гірників, врятувати чоловіків не вдалося.

Як повідомляли раніше, 28 червня російські війська вдарили керованою авіабомбою по Нью-Йорк Донецької області. Внаслідок атаки загинули четверо людей, поранено дитину та жінку.

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