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Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области: серьезно повреждена шахта

Фото: россияне обстреляли Селидово в Донецкой области (facebook.com/selidovomva)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки повреждена шахта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет в Facebook.

Вражеские войска ударили по городу около 22:25 в субботу, 29 июня.

"В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что город Селидово расположен в Донецкой области недалеко от линии фронта. Город находится на самом активном направлении фронта - Покровском, поэтому его часто обстреливают российские оккупанты.

скриншот deepstatemap.live

Напомним, в городе Междуречье Львовской области вчера произошел обвал на шахте. Под завалами оказались два горняка, спасти мужчин не удалось.

Как сообщалось ранее, 28 июня российские войска ударили управляемой авиабомбой по Нью-Йорку Донецкой области. В результате атаки погибли четыре человека, ранены ребенок и женщина.

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