Россияне обстреляли Селидово в Донецкой области: серьезно повреждена шахта

Российские оккупанты обстреляли город Селидово Донецкой области. В результате атаки повреждена шахта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовский городской совет в Facebook.
Вражеские войска ударили по городу около 22:25 в субботу, 29 июня.
"В результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что город Селидово расположен в Донецкой области недалеко от линии фронта. Город находится на самом активном направлении фронта - Покровском, поэтому его часто обстреливают российские оккупанты.
скриншот deepstatemap.live
Напомним, в городе Междуречье Львовской области вчера произошел обвал на шахте. Под завалами оказались два горняка, спасти мужчин не удалось.
Как сообщалось ранее, 28 июня российские войска ударили управляемой авиабомбой по Нью-Йорку Донецкой области. В результате атаки погибли четыре человека, ранены ребенок и женщина.
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