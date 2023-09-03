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Росіяни обстріляли з РСЗВ житлові будинки Дніпропетровської області, четверо постраждалих

Неділя 03 вересня 2023 11:49
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Росіяни обстріляли з РСЗВ житлові будинки Дніпропетровської області, четверо постраждалих Фото: Росіяни обстріляли з РСЗВ житлові будинки Дніпропетровської області, четверо постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни зранку обстріляли село Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

Як пише міністерство, росіяни вдарили по Олексіївці з РСЗВ близько о 5:25. Під час обстрілів були пошкоджені:

  • 4 житлові будинки;
  • будівля;
  • 4 автомобілі.

"Окрім того, впродовж доби армія Росії била по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громаді. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, легкові автомобілі та сільськогосподарський транспорт, обірвано лінію електромереж", - пише пресслужба.

Внаслідок ранкових обстрілів відомо про 4 постраждалих.

Фото: Росіяни обстріляли з РСЗВ житлові будинки Дніпропетровської області, четверо постраждалих (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

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