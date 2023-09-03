ua en ru
Вс, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших

Воскресенье 03 сентября 2023 11:49
UA EN RU
Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших Фото: Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне утром обстреляли село Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области. В результате ударов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Как пишет министерство, россияне ударили по Алексеевке из РСЗО около 5:25. Во время обстрелов были повреждены:

  • 4 жилых дома;
  • здание;
  • 4 автомобиля.

"Кроме того, в течение суток армия России била по Никополю, Марганецкой и Мировской громаде. Повреждены 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, легковые автомобили и сельскохозяйственный транспорт, оборвана линия электросетей", - пишет пресс-служба.

В результате утренних обстрелов известно о 4 пострадавших.

Фото: Россияне обстреляли из РСЗО жилые дома Днепропетровской области, четверо пострадавших (t.me/mvs_ukraine)

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. Вследствие обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область РСЗО Война в Украине
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны