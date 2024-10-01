Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона, відомо про сімох загиблих

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни обстріляли ринок у середмісті Херсона. Наразі відомо про сімох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.
Як розповів Прокудін, під ударом опинились торгівельні точки ринку.
Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, ворог завдав ударів близько о 09:00, ймовірно зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед яких:
Також відомо про трьох поранених, яким наразі надається кваліфікована медична допомога.
Фото: наслідки обстрілу ринку у Херсоні (https://t.me/phogovua)
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих обстрілів України. Зокрема ворог щодня обстрілює прифронтові населені пункти й майже кожної ночі запускає безпілотні літальні апарати (БпЛА).
У ніч на 1 жовтня, терористи атакували Україну 32 дронами типу Shahed. Під час відбиття атаки було знищено 29 БпЛА. Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
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