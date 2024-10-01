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Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона, відомо про сімох загиблих

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 жовтня, росіяни обстріляли ринок у середмісті Херсона. Наразі відомо про сімох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

Як розповів Прокудін, під ударом опинились торгівельні точки ринку. 

Згідно з даними Херсонської обласної прокуратури, ворог завдав ударів близько о 09:00, ймовірно зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед яких: 

  • троє жінок; 
  • четверо чоловіків. 

Також відомо про трьох поранених, яким наразі надається кваліфікована медична допомога.

 

Фото: наслідки обстрілу ринку у Херсоні (https://t.me/phogovua)

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Обстріли України 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих обстрілів України. Зокрема ворог щодня обстрілює прифронтові населені пункти й майже кожної ночі запускає безпілотні літальні апарати (БпЛА). 

У ніч на 1 жовтня, терористи атакували Україну 32 дронами типу Shahed. Під час відбиття атаки було знищено 29 БпЛА. Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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